На Київщині 85 пацієнтів з коронавірусом — у лікарнях

За останню добу у Київській області зареєстровано 24 випадки COVID-19. Загалом у регіоні підтверджено 304 випадків.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 10.00 19 квітня 2020 року офіційно підтверджено 304 випадків захворювання на коронавірус. За добу лабораторно підтверджено 24 нових випадків коронавірусної хвороби... За останню добу отримано 71 повідомлення про підозру", - йдеться у повідомленні.

На стаціонарному лікуванні перебувають 85 пацієнтів з коронавірусом, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) – 219. Серед них - 17 дітей.

За даними ОДА, одужали 16 людей, померли 11.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 19 квітня підтверджено 5 449 випадків COVID-19.

У Києві станом на 19 квітня кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, за минулу добу збільшилася ще на 31 людину та становить 801.