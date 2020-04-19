Поліція спростовує фейк про масове скупчення людей без масок біля львівського храму

Поліція спростовує інформацію про нібито масове скупчення людей без медичних масок біля одного із львівських храмів у великодню ніч.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у Facebook.

"Інформація про масове скупчення людей без засобів індивідуального захисту біля одного із львівських храмів під час освячення пасок не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що 18 квітня правоохоронці Львівщини несли службу у посиленому режимі. Поблизу кожної церкви у Львові та на території області патрулювали наряди поліції спільно з військовослужбовцями Національної гвардії – грубих порушень правил карантину виявлено не було.

"Тож відео, поширене у мережі, відзняте не цього року", - наголосили у поліції.

Як повідомляв Укрінформ, цього року українців закликали залишитися вдома на Великдень через загрозу поширення коронавірусу.

Поліція розпочала одне кримінальне провадження та склала три адміністративних протоколи через порушення карантинних обмежень під час великодніх богослужінь.