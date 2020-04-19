Рятувальники Хмельниччини допоможуть гасити пожежі в Чорнобильській зоні

Зведений загін ГУ ДСНС України у Хмельницькій області направлений до Чорнобильської зони відчуження для гасіння масштабної лісової пожежі.

Про це повідомляє пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

«Зведений загін повною мірою забезпечений усім необхідним для виконання завдань за призначенням, зокрема пересувним пунктом життєзабезпечення особового складу для автономного перебування підрозділів у зоні ліквідації НС», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до складу загону увійшли 125 чоловік особового складу та 25 одиниць спецтехніки.

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Як повідомлялося, пожежа у Чорнобильській зоні почалася 4 квітня. Її вдалося загасили 14 квітня.

Станом на ранок 18 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) на території Корогодського, Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв спостерігалося тління трав’яного настилу, пеньків та деревини в осередках, пройдених вогнем.