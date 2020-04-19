Соціальна сфера Рівненщини під час карантину заощадила понад 21 мільйон

У Рівненській області в соціальній сфері під час карантину зекономили 21,4 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«На Рівненщині під час карантину соціальна сфера заощадила 21,4 млн грн. Економія відбулася у зв'язку із достроковим припиненням опалення у школах та садочках через карантин. Також цьому сприяло і переведення деяких культурних та соціальних закладів в мінімальний режим подачі тепла, де це можливо. Виняток складають лікарняні заклади», - поінформувала заступниця голови Рівненської ОДА Людмила Шатковська.

За її словами, найбільше коштів бюджетні заклади заощадили на постачанні тепла –8,4 млн грн, по 4,4 млн грн - на природньому газу та електроенергії, майже 3,5 млн грн – на інших видах палива.

Майже мільйон гривень вдалося зекономити на водопостачанні та водовідведенні.

Як повідомляло агентство, в Україні карантин у школах, дитсадках, університетах та закладах освіти розпочався 12 березня цього року. Пізніше він був продовжений до 24 квітня.

За останніми даним обласного лабораторного центру, у Рівненській області станом на 18 квітня зареєстровано 299 випадків захворювання на COVID-19. З них 9 летальних і 16 тих, хто одужав.

в Україні лабораторно підтверджено 5 106 випадків COVID-19, з них 133 летальні, 275 людей одужали. Протягом минулої доби отримано 444 повідомлення про нові підтверджені випадки.