На Житомирщині локалізували частину лісових пожеж

На Житомирщині вдалося локалізувати частину лісових пожеж, а до їх ліквідації залучать додаткові сили.

Про це повідомив голова Державного агентства лісових ресурсів України Андрій Заблоцький у Facebook.

«За оперативною інформацією, частина пожеж вже локалізована. За моїм наказом до області прибувають додаткові 22 пожежні автомобілі та 290 чоловік відомчої пожежної охорони. Активна робота лісівників та рятувальників дасть змогу нам локалізувати пожежі та тримати ситуацію повністю під контролем. Зранку вже залучили авіацію», - йдеться у повідомленні.

Заблоцький додав, що перебуватиме на Житомирщині, де буде координувати роботу пожежної відомчої охорони, задіяної в гасінні лісових пожеж.

Як повідомляв Укрінформ, на Житомирщині у двох лісництвах тліє трава на площі близько 3 тисяч гектарів. Суха вітряна погодв утруднює гасіння. Також вогнеборці залучені до гасіння на територіях ще трьох лісництв Олевського району. Усі займання виникли 16 квітня.

16 квітня до ДСНС надійшла інформація, що поблизу с. Рудня та с. Виступовичі на території Виступовицького лісництва сталося займання сухої трави та лісової підстилки.

Згодом пожежа поширилася на інші села – Острови, Дівошин, Журба, Магдин та Личмани Овруцького району, знищивши близько 40 будинків. Крім того, вогонь перекинувся на лісові насадження, унаслідок чого виникли пожежі у ДП «Словечанський лісгосп АПК», ДП «Овруцьке спеціалізоване лісове господарство, ДП «Словечанське лісове господарство» ДП «Овруцьке лісове господарство».

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом знищення вогнем лісових масивів на території Овруцького району (ч. 1 ст. 245 КК України).

Наразі, за інформацією ДСНС, спостерігається тління трав'яного настилу та пеньків у Виступовицькому та Бережестському лісництвах на площі близько 3 тисяч гектарів.

Фото: ДСНС