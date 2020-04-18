На Житомирщині відкрили провадження через лісову пожежу

На Житомирщині прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом пожежі в Овруцькому районі, яка охопила чотири лісгоспи та знищила майже 40 будинків.

Про це інформує пресслужба прокуратури Житомирської області.

«За даними слідства, пожежа розпочалась 16.04.2020 вдень, близько 12 години, від загорання сухої трави неподалік с. Рудня та розповсюдилася й на інші села – Острови, Дівошин, Журба, Магдин та Личмани Овруцького району, знищивши близько 40 будинків», - йдеться у повідомленні.

Крім того, вогонь перекинувся на лісові насадження, унаслідок чого виникли пожежі у ДП «Словечанський лісгосп АПК», ДП «Овруцьке спеціалізоване лісове господарство, ДП «Словечанське лісове господарство» ДП «Овруцьке лісове господарство».

Зазначається, що розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом знищення вогнем лісових масивів на території Овруцького району (ч. 1 ст. 245 КК України).

Наразі встановлюється остаточна кількість постраждалих від пожежі садиб, сума завданих збитків та площі згоряння лісових насаджень.

Як повідомляв Укрінформ, на Житомирщині триває гасіння лісової підстилки на території Виступовицького та Бережестського лісництв.