У керівників Генічеського району на Херсонщині не виявили COVID-19

У керівництва Генічеського району на Херсонщині, яке контактувало з виявленими хворими на COVID-19, тести показали негативний результат.

Про це Facebook повідомив голова Генічеської районної ради Андрій Євстратов.

«Маємо новину з Херсона відносно результатів лабораторного дослідження на наявність коронавірусу у контактних осіб по двох вчорашніх новим випадках COVID-19. Слава богу, у всіх обстежених негативний результат», - йдеться у повідомленні.

Він також зазначив, що з учорашніх виявлених хворих на коронавірусну інфекцію позитивний результат у лікаря, який з пацієнтами практично не спілкувався.

Як раніше повідомляв Укрінформ, у одного працівника Генічеської райдержадміністрації і місцевого лікаря лабораторно підтвердили COVID-19. Керівники Генічеського району контактували з людьми, у яких виявили COVID-19, тому у них взяли аналізи для лабораторного дослідження.

Загалом в Херсонській області 51 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. П’ятеро людей одужали, зафіксовано один летальний випадок.

Фото: CTK Photo