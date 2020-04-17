"Велике будівництво": у двох містах на Донеччині вже цьогоріч відкриють школи

У Донецькій області в рамках проєкту "Велике будівництво" у Селидовому та Новогродівці планують відкрити школи вже в цьому році.

Про це 17 квітня повідомили в Департаменті інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації.

"В рамках проєкту "Велике будівництво" продовжується капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 у місті Новогродівка та Селидівської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів №6. Обидві школи планують прийняти учнів вже у цьому році", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що термомодернізація ЗОШ №6 у місті Селидове завершена на 80%, наразі завершено роботи з утеплення фасаду будівлі та благоустрою території окрім спортивного майданчика. Оздоблювальні роботи на 2-4 поверхах виконані на 90%, замінено системи опалення, водопостачання та водовідведення, частково систему вентиляції, електроосвітлення. Тривають внутрішні оздоблювальні роботи на першому поверсі.

Будівельна готовність школи у Новогродівці складає 39%. Станом на сьогодні частково виконані роботи з оздоблення фасадів, облаштування стель, облицювання стін та підлоги плиткою, укладання лінолеуму, монтаж електричного та сантехнічного обладнання, металевих конструкцій навісу головного входу, монтаж системи опалення актового залу, пожежної сигналізації.

"Обладнання шкіл належним чином і створення комфортних умов для навчання - важлива складова державної освітньої реформи. Тому тримаю ці питання на особистому контролі - по усім школам, які ремонтуємо на території області коштом обласного бюджету та Держфонду регіонального розвитку", - зазначив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.