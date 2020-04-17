У рамках проєкту "Велике будівництво" у Слов’янську реконструюють стадіон

У Донецькій області в рамках проєкту "Велике будівництво" у Слов’янську реконструюють стадіон, Вартість проєкту складає майже 35,5 млн грн.

Про це 17 квітня повідомили в Департаменті інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації.

"У Слов’янську відбулася робоча нарада щодо реконструкції стадіону імені Юрія Скиданова... Оновлення стадіону, загальна вартість якого складає 35 469 872 грн., фінансуватиметься за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку та місцевого бюджету", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що проєктом передбачено реконструкцію трибун та адміністративної будівлі, огорожі, облаштування бігових доріжок, будівництво тенісного корту, міні-футбольного поля та універсального майданчику для гри у волейбол та баскетбол.

На сьогоднішній день завершено підготовку тендерної документації, на 22 квітня оголошено аукціон.

Велике будівництво: у Слов’янську реконструюють стадіон

В ОДА нагадали, що на Донеччині в рамках реалізації програми Президента України "Велике будівництво" до кінця 2020 року мають відкрити 5 нових стадіонів у містах Волноваха, Краматорськ, Селидове та Слов’янськ.

Фото: dn.gov.ua