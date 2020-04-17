Техніка ЗСУ, авіація і 1000 рятувальників – пожежі на Житомирщині і Київщині

Техніка ЗСУ, авіація і 1000 рятувальників – пожежі на Житомирщині і Київщині

Фото, відео
Укрінформ
Станом на вечір 17 квітня понад тисяча рятувальників, працівників лісництв, понад 200 одиниць техніки, авіація ДСНС, техніка ЗСУ залучені до гасіння пожеж на території лісництв на Житомирщині та у Зоні відчуження на Київщині.

Про це повідомляє ДСНС України.

"Станом на 18 год. 17 квітня тривають роботи по наданню допомоги працівникам лісгоспів у гасінні лісових пожеж у Виступовицькому лісництві ДП "Овруцьке СЛГ" (с. Рудня) та Бережестському лісництві ДП "Овруцьке ЛГ" (с. Бережесть) Овруцького району. Також вогнеборці залученні до гасіння пожеж у Поясківському лісництві ДП "Білокоровицьке ЛГ", Журжовицькому лісництві ДП "Олевське ЛГ" та Олевському лісництві ДП "Олевське ЛГ" Олевського району", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усі загоряння виникли 16 квітня. Суха та вітряна погода ускладнює процес.

До ліквідації пожеж залучено 112 рятувальників та 24 спецавтомобілі, 311 працівників лісництв та 55 одиниць техніки. Також залучено 3 літаки АН-32П від ДСНС. Для надання допомоги направлено важку інженерну техніку (БАТ) Збройних сил України.

Крім того, у Київській області станом на 18 годину 17 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення сили і засоби ДСНС продовжують проливання окремих ділянок, де спостерігається тління пеньків, залишків деревини, повалених сухих дерев, а також торф’яників.

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Зведений загін ДСНС залучений до робіт з локалізації осередків в Корогодському, Дитятківського, Паришівського та Денисовицького лісництвах.

Загрози для критичних об`єктів, такі як "Укриття", "Вектор" та іншим немає, зазначають у ДСНС.

До гасіння залучено понад 700 осіб та 156 од. техніки, з них від ДСНС майже 575 осіб та 111 од. техніки, в тому числі 3 вертольоти. Для надання допомоги направлено важку інженерну техніку (3 БАТи та ІМР) Збройних сил України.

Радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,014 мР/год, Київська область – в межах 0,011 мР/год при допустимому фоні.

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0,05 мР/год, м. Чорнобиль – 0,021 мР/год., на КДП Дитятки 0,02 мР/год. при контрольно допустимому рівні до 0,055 мР/год.).

Фото: ДСНС

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