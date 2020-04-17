Техніка ЗСУ, авіація і 1000 рятувальників – пожежі на Житомирщині і Київщині

Станом на вечір 17 квітня понад тисяча рятувальників, працівників лісництв, понад 200 одиниць техніки, авіація ДСНС, техніка ЗСУ залучені до гасіння пожеж на території лісництв на Житомирщині та у Зоні відчуження на Київщині.

Про це повідомляє ДСНС України.

"Станом на 18 год. 17 квітня тривають роботи по наданню допомоги працівникам лісгоспів у гасінні лісових пожеж у Виступовицькому лісництві ДП "Овруцьке СЛГ" (с. Рудня) та Бережестському лісництві ДП "Овруцьке ЛГ" (с. Бережесть) Овруцького району. Також вогнеборці залученні до гасіння пожеж у Поясківському лісництві ДП "Білокоровицьке ЛГ", Журжовицькому лісництві ДП "Олевське ЛГ" та Олевському лісництві ДП "Олевське ЛГ" Олевського району", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усі загоряння виникли 16 квітня. Суха та вітряна погода ускладнює процес.

До ліквідації пожеж залучено 112 рятувальників та 24 спецавтомобілі, 311 працівників лісництв та 55 одиниць техніки. Також залучено 3 літаки АН-32П від ДСНС. Для надання допомоги направлено важку інженерну техніку (БАТ) Збройних сил України.

Крім того, у Київській області станом на 18 годину 17 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення сили і засоби ДСНС продовжують проливання окремих ділянок, де спостерігається тління пеньків, залишків деревини, повалених сухих дерев, а також торф’яників.

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Зведений загін ДСНС залучений до робіт з локалізації осередків в Корогодському, Дитятківського, Паришівського та Денисовицького лісництвах.

Загрози для критичних об`єктів, такі як "Укриття", "Вектор" та іншим немає, зазначають у ДСНС.

До гасіння залучено понад 700 осіб та 156 од. техніки, з них від ДСНС майже 575 осіб та 111 од. техніки, в тому числі 3 вертольоти. Для надання допомоги направлено важку інженерну техніку (3 БАТи та ІМР) Збройних сил України.

Радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,014 мР/год, Київська область – в межах 0,011 мР/год при допустимому фоні.

0,05 мР/год, м. Чорнобиль – 0,021 мР/год., на КДП Дитятки 0,02 мР/год. при контрольно допустимому рівні до 0,055 мР/год.).

Фото: ДСНС