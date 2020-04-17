Дим над Запоріжжям не заводський і не радіаційний - лабораторний центр МОЗ

Мешканців Запоріжжя налякав дим і запах гару, що оповив усі райони міста. Метеорологи зазначили, що дим - заводський, тоді як в лабораторному центрі МОЗ цю версію спростували, заявивши про перевищення показників пилу і сірковуглецю.

Про це під час брифінгу заявила заступник директора обласного лабцентру Ольга Гаврикова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«З 9.30 на лінію 1580 почали надходити дзвінки від містян. За півтори години надійшло понад 100 повідомлень. Об 11:00 почалися дослідження атмосферного повітря в Хортицькому районі, зафіксовано перевищення гранично допустимої концентрації сірковуглецю в 2,9 раза, концентрація дрібнодисперсного пилу становила РМ2,5 - 146 мкг/м3, концентрація дрібнодисперсного пилу РМ10-170 мкг/м3. Також проведено дослідження атмосферного повітря в районі Сонячного (Запорізький район) о 13.00, де також зафіксовано перевищення ГДК сірковуглецю в 1,13 раза, концентрація дрібнодисперсного пилу РМ2,5- 32 мкг/м3, концентрація дрібнодисперсного пилу РМ10 - 40 мкг/м3», - сказала Гаврикова.

За її словами сказати, у скільки разів перевищена допустима концентрація з дрібнодисперсного пилу можна буде тільки завтра, після отримання середньодобових даних за цим показником.

Що стосується досліджень радіаційного фону, то в Запоріжжі він у нормі і відхилень немає.

Водночас, в лабораторному центрі виключили версію про те, що місто оповив заводський дим. Її раніше озвучили метеорологи.

«Це не заводський смог. Ми давно спостерігаємо і моніторимо стан атмосферного повітря. За запахом це не промислові викиди і за механізмом поширення хмари, що забруднює атмосферне повітря, це не промисловий факел. Викиди від труб мають вигляд шлейфу (залежно від напрямку вітру цей факел викидів спрямований в ту чи іншу сторону). Зараз картина мала інший характер. Смог був одномоментний, тримався недовго. Вітер подув, і концентрація з дрібнодисперсного пилу зменшилася в багато разів», - пояснила заступник директора лабораторного центру МОЗ.

Її колега, спеціаліст обласного лабораторно центру Євген Тулушев припустив, що джерело диму могло перебувати за межами міста, але назвати його також не зміг.

«Не можна назвати сьогоднішню ситуацію якоюсь незвичайною, хіба що незвично те, що ця подія відбулася одномоменто у всіх районах міста. На мій особистий погляд, це говорить про те, що джерело десь поза межами міста», - сказав Тулушев.

Водночас в соціальних мережах почала з'являтися інформація про нібито вибух в одному з цехів «Запоріжсталі». На підприємстві відреагували оперативно, заявивши, що це фейк.

«Ця інформація не відповідає дійсності. Повідомляємо, що в доменному цеху ПАТ «Запоріжсталь» в штатному виробничому режимі працюють дві доменні печі - № 3 і 4. Наразі на плановий ремонт зупинено доменну піч № 2, тривають ремонтні роботи і прибирання шлаків. У ці дні також закінчено капітальний ремонт доменної печі № 5, зараз на підприємстві ведуться роботи з виведення металургійного агрегату на його планові параметри», - повідомили в пресслужбі заводу.

В ДСНС також повідомили, що проводять моніторинг ситуації, але осередки задимлення в Запоріжжі не виявлено.

Фото: zoda.gov.ua