СБУ затримала в Одесі ексбойовика «війська Донського»
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
«У ході проведення розшукових заходів оперативники Служби безпеки України затримали колишнього бойовика незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР», який брав участь у бойових діях проти сил Антитерористичної операції», - йдеться у повідомленні.
Як встановлено досудовим слідством, мешканець Донецька у 2014 році добровільно приєднався до одного з розвідувально-диверсійних підрозділів батальйону «Шум» Козачого союзу «Область війська Донського». Згодом у складі вогневої групи підтримки так званої «1-ї Слов’янської бригади 1 Армійського Корпусу МО ДНР» здійснював активний опір українським військовослужбовцям та силам АТО в районі Вуглегірська, Дебальцевого, Песків, Спартака, Логвінового, Донецького аеропорту.
У 2018 році зловмисник покинув лави бойовиків та виїхав на підконтрольну територію України. Переховувався в Харкові й Києві. Згодом переїхав до Одеси, де отримав нові документи. Весь цей час ретельно приховував свою участь у НЗФ «ДНР».
Під час затримання зловмисник надав про себе неправдиві установчі дані та чинив фізичний опір. В ході санкціонованого обшуку за місцем проживання бойовика вилучено комп’ютерну техніку, мобільний термінал та сім-картки, які можуть містити підтвердження його участі в терористичній організації «ДНР».
Наразі фігуранту провадження оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу.
Триває досудове розслідування.