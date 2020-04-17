Пилу в повітрі Дніпра у 3-5 разів більше за норму

У Дніпрі протягом останньої доби концентрація пилу в повітрі у 3-5 разів перевищує допустиму концентрацію, встановлену Міністерством охорони здоров’я України.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.

"Обласний центр екологічного моніторингу та Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології сповіщають про перевищення концентрації пилу в повітрі. Така ситуація пов’язана із високим тиском, поривчастим вітром та підвищенням температури у приземному шарі. Це спричиняє накопичення забруднюючих речовин ближче до поверхні землі", – пояснив Бондаренко.

Він додав, що Всесвітня організація з охорони здоров’я у таких випадках рекомендує за можливості залишатися вдома та не відчиняти вікна.

При цьому смог в місті не пов’язаний з пожежами в Чорнобильській зоні, підкреслив очільник області.

За інформацією ОДА, решта показників стану атмосферного повітря у Дніпрі – без змін. За даними ГУ ДСНС у Дніпропетровській області, радіаційний фон у межах норми. Він не перевищує природних фонових значень – 0,012 мР/год при допустимому 0,05 мР/год.

Фото: dv-gazeta.info