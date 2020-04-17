"Велике будівництво": на Сумщині реконструюють загальноосвітню школу

У рамках програми «Велике будівництво» на Сумщині реконструюють Краснопільську загальноосвітню школу.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі Сумської ОДА.

«Загальна вартість ремонтно-будівельних робіт на цьому об’єкті – 42 мільйони 820 тисяч гривень. Це гроші ДФРР, а також залучені кошти громади та соціально відповідального бізнесу. У червні 2019 року був розпочатий другий етап реконструкції цієї школи – заміна інженерних мереж і опоряджувальні роботи. Вартість цих робіт – 27,3 млн грн. У минулому році було освоєно майже 18 млн грн. Залишок на цей рік – понад 11 млн грн. Як тільки надійдуть кошти ДФРР, роботи протягом 45 робочих днів будуть завершені й об’єкт буде введено в експлуатацію», - розповіли у пресслужбі.

За її інформацією, нині ця школа, яка, налічуючи 680 учнів, є опорною на території Краснопільської ОТГ, реконструйована майже на 90%. Уже здійснено утеплення фасаду, енергомодернізацію будівлі, заміну вікон, дверей, обладнання і оснащення класних кімнат, коридорів, їдальні. Ще ремонтується спортивна зала, кабінети праці тощо.

У пресслужбі зазначили, що реалізація проєкту перебуває на особистому контролі голови Сумської облдержадміністрації Романа Грищенка.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 березня в Україні стартував державний проєкт «Велике будівництво», ініційований Президентом Володимиром Зеленським. Це масштабне будівництво та капітальний ремонт шкіл, дитячих садків, приймальних відділень лікарень, стадіонів та доріг по всій країні.

25 березня глава держави у відеозверненні заявив, що реалізація цього проєкту має бути продовжена, але з дотриманням усіх заходів безпеки працівників в умовах карантину з протидії поширенню коронавірусу.

Фото: sm.gov.ua