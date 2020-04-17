На Волині третина інфікованих COVID-19 - медики

На Волині третину інфікованих коронавірусом складають медики - 42 з загальної кількості у 122 випадків.

Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України.

"Хворобу виявлено у 42 медичних працівників (34% від усіх зареєстрованих випадків)", - йдеться у повідомленні.

Загалом станом на 10.00 17 квітня в області зареєстровано 122 лабораторно підтверджених методом ПЛР випадки COVID-19, в тому числі чотири летальних. Одужали 11 осіб.

За попередню добу зареєстровано 13 випадків – м.Нововолинськ (3), Ківерцівський р-н (3), Старовижівський р-н (6), Рожищенський р-н (1). Одужало за добу 8 осіб.

В 7 районах не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19.

На стаціонарному лікуванні з приводу коронавірусної хвороби перебуває 24 особи (20%), у тому числі один медичний працівник. На амбулаторному лікуванні знаходяться 83 особи, з них 5 дітей 31 медичний працівник.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9:00 17 квітня в Україні зареєстровано 4662 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. З них, 125 летальних, 246 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 501 новий випадок.