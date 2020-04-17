Підозрюваний у розстрілі молодої пари вистрибнув з вікна, тікаючи від правоохоронців

Підозрюваний у розстрілі молодої пари в Кривому Розі на Дніпропетровщині вистрибнув з вікна, коли правоохоронці спробували увійти в його квартиру.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в Facebook.

"Учора в Кривому Розі чоловік розстріляв з мисливської рушниці молоду пару. Дівчина 25 років загинула на місці. Її 26-річний хлопець отримав тяжкі травми і перебуває в реанімації", - повідомив Геращенко.

Він зазначив, що завдяки чітким і злагодженим діям поліції, аналізу відео камер системи "Безпечне місто" підозрюваного було встановлено в короткі терміни.

"Ним виявився громадянин Полєв Герман Юрійович, 1968 року народження. В момент коли підрозділ спецпризначення поліції "Корд" пішов на штурм його квартири, він вистрибнув з вікна 8 поверху і помер від отриманих травм", - повідомив Геращенко.

За його словами, за попередньою інформацією, мотивом вбивства дівчини і спроби вбити молодого чоловіка стали ревнощі.

Як повідомили кореспондентові Укрінформу в Криворізькому відділі поліції, на місці події поліції вдалося знайти зброю, з якої, ймовірно, напередодні і розстріляли пару.

За словами сусідів, 52-річний стрілець був співмешканцем загиблої, а молода пара жила в одному з будинків на вулиці, де сталася стрілянина.

Молодий чоловік отримав поранення стегна, йому надано медичну допомогу.