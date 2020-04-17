На Запоріжжі на коронавірус захворіла директорка Департаменту охорони здоров'я

У Запорізькій області коронавірус діагностовано у 118 людей, серед захворілих — директорка Департаменту охорони здоров'я Запорізької ОДА Вікторія Клименко.

Про це чиновниця заявила в коментарі запорізьким ЗМІ.

“У мене немає клініки, я зробила тест профілактично, оскільки, як ви знаєте, в облраді були випадки інфікування. Тест позитивний, але почуваюся я абсолютно нормально, жодних симптомів поки не проявлялося”, – сказала Клименко.

В пресслужбі ЗОДА інформацію не коментують.

Станом на 09:00 17 квітня в області зареєстровано 118 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, в тому числі 3 – за останню добу.

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Одужали та виписались із стаціонарів після негативних повторних обстежень на коронавірус методом ПЛР 12 хворих (Запоріжжя - 6, Мелітополь - 3, Мелітопольський р-н -1 , Запорізький р-н – 1, Бердянськ - 1). Продовжує лікуватись 104 хворих, із яких 37 – в стаціонарах, 67 – на дому в режимі самоізоляції під наглядом лікарів.

Зареєстровано 2 летальних випадки (м.Мелітополь – 1, Запорізький р-н – 1, чоловіки віком понад 60 років, мали супутні хронічні захворювання).

Фото: forpost.media