В акваторії Чорного та Азовського морів - штормове попередження

У п’ятницю, 17 квітня, вранці на акваторії Азовського та Чорного морів пориви вітру 25-28 м/с, висота хвиль 15-20 дм (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

«За даними УкрГідрометцентру, вранці 17 квітня на акваторії Азовського моря та в портах Маріуполь, Бердянськ пориви вітру 25-28 м/с, висота хвиль 15-20 дм (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у п’ятницю, 17 квітня, в Україні буде хмарно з проясненнями, без опадів, у південно-східній частині пориви вітру 15-20 м/с. Температура вдень 14-19° тепла, на півдні та Закарпатті до 22°.