Епіфаній передав військовим на передову 3,5 тисячі пасок

Митрополит Київський та всієї України Епіфаній передав у Донецьку область 3,5 тис. пасок для військових на передовій.

Про це 16 квітня кореспонденту Укрінформу повідомили в Департаменті інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації.

«Так, митрополит Епіфаній до Великодніх свят передав на Донеччину 3,5 тисячі пасок для військових на передовій, стверджуючи єдність української церкви та українського війська», - сказали в ОДА.

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Як відомо, Великдень у 2020 році припадає на 19 квітня.