На Буковині за добу зафіксували майже сотню нових хворих на коронавірус

У Чернівецькій області за останню добу підтвердили ще 96 випадків інфікування COVID-19.

Про це у Facebook повідомляють у Чернівецькій ОДА.

"На Буковині сьогодні, 16 квітня, офіційно підтверджено ще 96 випадків зараження коронавірусом. Найбільша кількість тих, хто захворів, у Чернівцях – 35 осіб. Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 758 осіб", - йдеться у повідомленні.

Також там повідомили, що на цей час підтверджено смерть 11 буковинців від коронавірусу. Одужали вже 25 мешканців області.

"У інфекційних відділеннях медичних закладів Чернівецької області залишилося ще 138 ліжок, тому наразі готують додаткові госпітальні бази для хворих, зокрема, у Вижницькій ЦРЛ", - додали в ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 16 квітня в Україні 4161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 397 нових випадків.