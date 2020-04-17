На Буковині за добу зафіксували майже сотню нових хворих на коронавірус

На Буковині за добу зафіксували майже сотню нових хворих на коронавірус

Укрінформ
У Чернівецькій області за останню добу підтвердили ще 96 випадків інфікування COVID-19.

Про це у Facebook повідомляють у Чернівецькій ОДА.

"На Буковині сьогодні, 16 квітня, офіційно підтверджено ще 96 випадків зараження коронавірусом. Найбільша кількість тих, хто захворів, у Чернівцях – 35 осіб. Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 758 осіб", - йдеться у повідомленні.

Також там повідомили, що на цей час підтверджено смерть 11 буковинців від коронавірусу. Одужали вже 25 мешканців області.

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"У інфекційних відділеннях медичних закладів Чернівецької області залишилося ще 138 ліжок, тому наразі готують додаткові госпітальні бази для хворих, зокрема, у Вижницькій ЦРЛ", - додали в ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 16 квітня в Україні 4161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 397 нових випадків.

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