Під Києвом зіткнулися відразу шість авто, є загиблі і травмовані

Через негоду на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин сталася ДТП за участю 6 авто, є загиблі і травмовані. Рух на цьому відрізку перекрито в обох напрямках.

Про це інформує Патрульна поліція України у Facebook.

"Через негоду (пил, який здійнявся вгору внаслідок сильного вітру, недостатня видимість) на автодорозі М-07, “Київ-Ковель-Ягодин” (55-й кілометр під'їзду до Києва) сталася серйозна ДТП за участю шести автомобілів (чотири вантажних і два легкових), є загиблі та травмовані. Наразі рух на цьому відрізку перекрито в обох напрямках", - йдеться у повідомленні.

Патрульні також попередили про сильні пориви вітру у столиці та на її околицях та закликали водіїв бути уважними та обережними.

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"Прохання до учасників дорожнього руху бути максимально уважними та обережними. Якщо є змога, відкладіть заплановану поїздку. Якщо ви вже в дорозі — зупиніться й перечекайте негоду" ,- наголошують патрульні.

Також пішоходів закликали без нагальної потреби не виходити на вулицю.

За даними Укргідрометцентру, в Україні 16 квітня пориви вітру 17 - 22 м/с (І рівень небезпечності).