У Миколаєві озброєні злочинці біля відділення банку відібрали у чоловіка ₴2 мільйони

У Миколаєві поліція розшукує озброєних злочинців, які біля відділення банку напали на чоловіка та відібрали близько двох мільйонів гривень.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції України в Миколаївській області.

«16 квітня близько 14:00, за попередньою інформацією, троє зловмисників у масках, погрожуючи зброєю, відібрали у потерпілого сумку з близько двома мільйонами гривень, коли той вийшов з відділення банку по пр. Миру. З місця події злочинці поїхали на автомобілі Opel сріблястого кольору, тому зараз правоохоронці розшукують авто нападників у ході спеціальної поліцейської операції «Сирена», - йдеться у повідомленні.

За вказаним фактом слідчі Інгульського відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 ККУ «Розбій», що карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна. Тривають першочергові слідчі дії, усі обставини злочину встановлюються.

Поліцейські вживають заходів задля встановлення та затримання осіб, причетних до розбійного нападу.

Фото: mk.npu.gov.ua