На Київщині - 234 випадки коронавірусу, одужали 14 осіб

У Київській області підтверджено 234 випадки захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 08.00 16 квітня 2020 року офіційно підтверджено 234 випадки захворювання на коронавірус. За добу лабораторно підтверджено 4 нових випадки коронавірусної хвороби", - йдеться у повідомленні.

Так, в Обухівському р-ні підтверджено 43 випадки (20 – смт Козин , 4 - с. Романків, 8 – м. Українка, 10 – м. Обухів, 1 – с. Красна Слобідка);

У Києво-Святошинському р-ні – 77 (11 – с. Софіївська Борщагівка, 8 – Крюковщина, 20 – м . Вишневе, 9 – м. Боярка, 5 – с. Гатне, 5 – с. Лісники, 4 – с. Святопетрівське , 4 – с. Дмитрівка, 2 – с. Тарасівка; 2 –с. Чайки, 1 – с. П. Борщагівка, 1 – с. Кременище, 2– Білогородка, 1- Капітанівка, 1- с. Нове, 1- с. Гнатівка);

Один випадок у Баришівському р-ні; 3 – у Білоцерківському р-ні; 3 – у Бориспільському р-ні, (2- с. Гнідин, 1 – с. Вороньків); 7 – у Броварському р-ні, (с. Зазим’я, Княжичі по 2 випадки, смт Калита – 1 випадок, Требухів -1, Погреби – 1); 3 – у Бородянському р-ні; 5 – у Васильківському р-ні; 1 – у Іванківському районі; 5 – у Макарівському р-ні; 2 – у Миронівському р-ні; 3 – у Переяслав-Хмельницькому р-ні; 1 – у Поліському р-ні; 1 – у Рокитнянському р-ні; 6 – у Ставищенському р-ні;

У місті Біла Церква підтверджено 7 випадків; 10 – у м. Бровари; 12 – у м. Бориспіль; 1 – у смт Бородянка; 7 – у м. Буча; 2 – м. Васильків; 6 – м. Вишгород; 12 – у м. Ірпінь; 4 – у м. Фастів; 1 – у смт Ворзель; 2 – у м. Гостомель; 1 – у смт Коцюбинське; 1 – у смт Ставище; 3 – у м. Кагарлик; 2 – у м. Переяслав; 1 – у смт Рокитне; 1– у смт Іванків.

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З них на стаціонарному лікуванні – 69 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) – 165 осіб.

Із них діти – 14: 3 – смт Козин ; 1 – Обухів; 1 – с. Лісники; 1 – с. Гатне; 1 – с. С. Борщагівка; 1– м. Бориспіль, 2 – м. Ірпінь; 1- Поліський район, 1 – м. Фастів, 1 – м. Бровари, 1 – Васильківський р-н.

Одужало по області 14 осіб.

За час пандемії померло – 9 людей: 4 випадки – Києво-Святошинський район (Вишневе, с. Святопетрівське, с. Гатне, с. Тарасівка); 1 випадок – Макарівський район (с. Мостище), 1 випадок – м. Біла Церква, 1 випадок – м. Фастів, 1 випадок – м. Васильків, 1 випадок – Ставищенський район.

За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 930 підозр на COVID-19. За останню добу отримано 111 повідомлень про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 2426 контактними особами.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 16 квітня в Україні 4161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 397 нових випадків.

Фото: CTK Photo