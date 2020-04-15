У Харкові спростували фейк про "наказ" отруїти безпритульних тварин
Про це кореспонденту Укрінформа заявила прес-секретар КП "Центр поводження з тваринами" Ольга Голубева.
"Днями у соціальних мережах з'явилася інформація про те, нібито дані негласні вказівки ЖЕКам потруїти всіх собак і кішок біля будинків. КП "Центр поводження з тваринами" спільно з КП "Жилкомсервіс" та КП "Харківблагоустрій" спростовує цю інформацію і стверджує, що це фейк і провокація", - зазначила Голубева.
Вона звернула увагу, що ЖЕКи, названі у повідомленнях, ліквідовано ще 14 років тому: "До того ж, у місті практично немає безпритульних собак у житлових кварталах, а чисельність безпритульних котів вдається регулювати гуманними методами", -додала Голубева.
"Щодня в умовах карантину комунальники працюють на вулицях міста для підтримки чистоти і порядку, а їх необгрунтовано намагаються звинуватити в жорстокому поводженні з тваринами", - додала вона.