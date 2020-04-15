У рамках “Великого будівництва” на Рівненщині оновлюють опорний заклад

У рамках президентської програми “Велике будівництво” у селі Малеве Демидівського району на Рівненщині триває реконструкція двоповерхової опорної школи.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

"У селі Малеве Демидівського району триває реконструкція двоповерхового опорного закладу. Холодне неприглядне приміщення школи стане теплим та яскравим", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі будівельники утеплюють, штукатурять та розфарбовують у яскраві кольори фасад. Згодом на подвір’ї школи викладуть бруківку. Поряд обладнають спортивне поле зі штучним покриттям.

У школі навчається 239 дітей із сіл Малеве, Берестечко, Більче, Пашева та Золочівка. За необхідності в закладі можна буде розмістити ще понад сотню школярів.

На реконструкцію з обласного бюджету вже виділено 1 млн грн, а також 671 тис. грн з бюджету Боремельської ОТГ. Окрім цього, у громаді очікують 12 млн грн субвенції з держбюджету в рамках Програми "Спроможна школа для кращих результатів".

Загалом в рамках президентського проєкту "Велике будівництво" на Рівненщині заплановано спорудження або реконструкція 5 шкіл, 5 садочків і 5 спортивних об’єктів, а також 73 км доріг.

Як повідомляло агентство, Кабінет міністрів України затвердив перелік обласних проєктів на загальну суму 533 млн грн, з яких цього року на будівництво планують спрямувати 210 млн грн.