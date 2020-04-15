Дніпропетровщина отримала нового прокурора

Заступник генерального прокурора Ігор Мустеца представив колективу прокуратури Дніпропетровської області нового очільника – старшого радника юстиції Олександра Панченка.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Дніпропетровської області.

“Основною задачею новопризначеного прокурора Дніпропетровської області бачу виконання тих конституційних функцій, які покладено на органи прокуратури на основі фундаментальних принципів існування правової держави – верховенства права та верховенства закону, а також відновлення довіри до прокуратури та правоохоронної системи в цілому”, - наголосив Мусеца.

Своєю чергою Панченко зазначив, що докладе максимум зусиль для відновлення законності в регіоні, порушених прав громадян та інтересів держави.

«Першочерговою буде робота на пріоритетних напрямках – боротьба з корупцією, викриття злочинів у бюджетній сфері, а також такого ганебного явища, як тиск на бізнес. Наша задача – скоординувати роботу усіх правоохоронних органів у регіоні», - сказав він.

Працюючи в органах прокуратури з 2001 року, Олександр Панченко обіймав керівні посади, у тому числі й в апараті прокуратури області. Остання займана ним посада – керівник Павлоградської місцевої прокуратури.

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Також колективу органів прокуратури Дніпропетровщини було представлено новопризначених заступників прокурора області. Ними стали старший радник юстиції Олена Курінна, яка в органах прокуратури працює з 1996 року (остання займана посада – начальник відділу ювенальної юстиції прокуратури області), та старший радник юстиції Сергій Біжко, який обіймав посаду першого заступника Дніпропетровського місцевого прокурора №4, в органах прокуратури працює з 1998 року.