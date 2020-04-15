Уряд затвердив перспективні плани трьох областей

Уряд затвердив перспективні плани трьох областей

Децентралізація
Укрінформ
Кабінет Міністрів затвердив перспективні плани для формування громад Харківської, Миколаївської та Житомирської областей.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Уряд продовжує реформу децентралізації. Кабінет Міністрів затвердив перспективні плани для Харківської, Миколаївської та Житомирської областей", - написав він.

За словами глави уряду, перспективні плани стануть основою адміністративно-територіального устрою базового рівня.

"Мета Уряду – створення спроможних громад, що матимуть якісні сервісні послуги, зокрема у сфері освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального господарства", - підкреслив Прем'єр-міністр.

Шмигаль також запевнив, що для нього особисто реформа децентралізації влади залишається одним із ключових елементів розбудови країни.

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Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що наприкінці 2020 року у рамках децентралізації автоматично відбудеться скорочення облдержадміністрацій та райдержадміністрацій, але люди не втратять роботу.

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