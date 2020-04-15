Уряд затвердив перспективні плани трьох областей

Кабінет Міністрів затвердив перспективні плани для формування громад Харківської, Миколаївської та Житомирської областей.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Уряд продовжує реформу децентралізації. Кабінет Міністрів затвердив перспективні плани для Харківської, Миколаївської та Житомирської областей", - написав він.

За словами глави уряду, перспективні плани стануть основою адміністративно-територіального устрою базового рівня.

"Мета Уряду – створення спроможних громад, що матимуть якісні сервісні послуги, зокрема у сфері освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального господарства", - підкреслив Прем'єр-міністр.

Шмигаль також запевнив, що для нього особисто реформа децентралізації влади залишається одним із ключових елементів розбудови країни.

Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що наприкінці 2020 року у рамках децентралізації автоматично відбудеться скорочення облдержадміністрацій та райдержадміністрацій, але люди не втратять роботу.