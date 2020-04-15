На Буковині померла хвора на коронавірус жінка, яка потрапила в лікарню з інсультом
Укрінформ
У Чернівецькій області померла 69-річна пацієнтка із підтвердженим COVID-19. Жінка потрапила до лікарні з інсультом.
Про це у Facebook повідомляє Чернівецька ОДА.
"У Хотинській центральній районній лікарні померла пацієнтка, хвора на COVID-19. Жінка 1951 року народження потрапила до медичного закладу наприкінці березня через інсульт. Уже в лікарні у неї діагностували коронавірус", - йдеться у повідомленні.
Станом на 9:00 15 квітня в Україні 3764 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки.
У Чернівецькій області зафіксували 589 випадків COVID-19.