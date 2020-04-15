На Буковині померла хвора на коронавірус жінка, яка потрапила в лікарню з інсультом

У Чернівецькій області померла 69-річна пацієнтка із підтвердженим COVID-19. Жінка потрапила до лікарні з інсультом.

Про це у Facebook повідомляє Чернівецька ОДА.

"У Хотинській центральній районній лікарні померла пацієнтка, хвора на COVID-19. Жінка 1951 року народження потрапила до медичного закладу наприкінці березня через інсульт. Уже в лікарні у неї діагностували коронавірус", - йдеться у повідомленні.

Станом на 9:00 15 квітня в Україні 3764 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки.

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У Чернівецькій області зафіксували 589 випадків COVID-19.