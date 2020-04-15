На Буковині згоріла церква XIX cторіччя

У селі Лукавці Вижницького району вщент згоріла церква, побудована у 1898 році.

Про це у Facebook повідомила Вижницька районна державна адміністрація.

"Цієї ночі нещадний вогонь знищив церкву Святої Параскеви в с.Лукавці Вижницького району, побудовану ще 1898 року. Виклик в пожежну частину м.Вижниця поступив о 3:38 год. Шість пожежних машин лише під ранок побороли полум’я і о 6:15 год. пожежу на площі 650 кв.м ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

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Причини і збитки встановлюються.

Фото: 0372.ua