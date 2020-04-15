На Київщині за добу - шість нових випадків COVID-2019

У Київській області підтверджено 230 випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 10.00 15 квітня 2020 року офіційно підтверджено 230 випадків захворювання на коронавірус. За добу лабораторно підтверджено 6 нових випадків коронавірусної хвороби", - йдеться у повідомленні.

Так, в Обухівському р-ні – 43 випадки (20 – смт Козин , 4-с. Романків, 8 – м. Українка, 10 – м. Обухів, 1 – с. Красна Слобідка);

У Києво-Святошинському р-ні – 75 (11 – с. Софіївська Борщагівка, 8 – Крюковщина, 18 – м . Вишневе, 9– м. Боярка, 5 – с. Гатне, 5 – с. Лісники, 4 – с. Святопетрівське, 4 – с. Дмитрівка, 2 – с. Тарасівка; 2 – с. Чайки, 1 – с. П. Борщагівка, 1 – с. Кременище, 2 – Білогородка, 1- Капітанівка, 1- с. Нове, 1- с. Гнатівка);

Один випадок у Баришівському р-ні; 3 – у Білоцерківському р-ні; 3 – у Бориспільському р-ні, (2- с. Гнідин, 1 – с. Вороньків); 7 – у Броварському р-ні, (с. Зазим’я, Княжичі по 2 випадки, смт Калита – 1 випадок, Требухів -1, Погреби - 1); 3 - у Бородянському р-ні; 4 – у Васильківському р-ні; 1 – у Іванківському районі; 4 – у Макарівському р-ні; 2 – у Миронівському р-ні; 3 – у Переяслав-Хмельницькому р-ні; 1 – у Поліському р-ні; 1 – у Рокитнянському р-ні; 6 – у Ставищенському р-ні; 7 – у м. Біла Церква; 10 – у м. Бровари; 12 – у м. Бориспіль; 1 – у смт Бородянка; 7 – у м. Буча; 2 – м. Васильків; 6 – м. Вишгород; 12 – у м. Ірпінь; 4 – у м. Фастів; 1 – у смт Ворзель; 2 – у м. Гостомель; 1 – у смт. Коцюбинське; 1 – у смт Ставище; 3 – у м. Кагарлик; 2 - у м. Переяслав; 1 – у смт Рокитне; 1– у смт Іванків.

З них на стаціонарному лікуванні – 68 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) – 162 особи.

Із них діти – 13: 3 – смт Козин ; 1 – Обухів; 1 – с. Лісники; 1 – с. Гатне; 1 – с. Борщагівка; 1– м. Бориспіль, 2 – м. Ірпінь; 1- Поліський район, 1 – м. Фастів, 1 – м. Бровари.

Одужали – 12 (6 жінок: 21 рік Бровари, 35 та 43 роки К.-Святошинський район, 60 років – Обухів, 53 роки – Біла Церква, 37 років – Біла Церква; 6 чоловіків: 41 рік – Ставищенський район, 41 рік – Обухівський район, 51 та 56 років – Біла Церква – Біла Церква, 49 років м. Боярка, 56 років – Васильківський район).

За час пандемії померли 9 людей: 4 випадки – Києво-Святошинський район (Вишневе, с. Святопетрівське, с. Гатне, с. Тарасівка); 1 випадок – Миронівський район (с. Мостище), 1 Біла Церква, 1 – Фастів, 1 - Васильків, 1 випадок – Ставищенський район.

За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 822 підозри на COVID-19. За останню добу отримано 89 повідомлень про підозру. Встановлено медичне спостереження за 2219 контактними особами.

В Україні протягом доби коронавірус виявлено у 392 осіб, а загальна кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 сягнула 3764.