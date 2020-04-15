У Кропивницькому півтори доби гасили пожежу на звалищі

У Кропивницькому ліквідували пожежу на міському сміттєзвалищі.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, інформація про пожежу на міському сміттєзвалищі по вул. Байкальська надійшла 13 квітня о 12:43.

Того дня о 14:33 пожежу було локалізовано на двох осередках загальною площею 5000 кв. м.

14 квітня о 19:10 пожежу на сміттєзвалищі в Кропивницькому ліквідували силами 20 чоловік особового складу та 6 одиниць техніки, поінформували в ДСНС.

Загиблих та постраждалих немає, запевнили у Держслужбі.

Фото: ДСНС