У Кропивницькому півтори доби гасили пожежу на звалищі
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Укрінформ
У Кропивницькому ліквідували пожежу на міському сміттєзвалищі.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Зокрема, як зазначається в повідомленні, інформація про пожежу на міському сміттєзвалищі по вул. Байкальська надійшла 13 квітня о 12:43.
Того дня о 14:33 пожежу було локалізовано на двох осередках загальною площею 5000 кв. м.
14 квітня о 19:10 пожежу на сміттєзвалищі в Кропивницькому ліквідували силами 20 чоловік особового складу та 6 одиниць техніки, поінформували в ДСНС.
Загиблих та постраждалих немає, запевнили у Держслужбі.
Фото: ДСНС