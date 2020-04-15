Пожежі в зоні ЧАЕС: двом особам оголосили підозри в підпалі

Поліція вручила двом особам підозри у причетності до підпалів у Чорнобильській зоні відчуження.

Про це повідомляє hromadske з посиланням на речника МВС Артема Шевченка.

«Двом особам повідомили про підозру в тому, що вони причетні до підпалів у зоні відчуження, що на думку слідства могло спричинити такі масштабні пожежі. Слідство триває. Вони не затримані», - зазначив Шевченко.

За його словами, поліція продовжує шукати й інших осіб, імовірно причетних до підпалів.

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«Є декілька ознак, що могли бути інші особи, які проникли в зону відчуження. Поліцією вивчаються причини таких масштабних пожеж та не поодиноких осередків загоряння. Ця пожежа була незвичайна тим, що було декілька осередків у багатьох місцях. Поки це припущення, що могла діяти група осіб», - пояснив речник МВС.

Він додав, що підозрювані пояснюють, ніби розводили вогонь ненавмисно, з побутових причин.

Як повідомлялося, пожежа в Чорнобильській зоні почалася 4 квітня. Тоді о 13:22 до ДСНС надійшла інформація, що в зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га. Потім зайнявся трав’яний настил та лісова підстилка між смт Поліським та с. Володимирівкою на площі близько 6,5 га та поблизу села Рудня Осошня на площі близько 4 га. Біля села Грезля Денисовецького лісництва виникла пожежа трав’яного настилу та чагарників.

З 10 квітня триває гасіння окремих осередків вогню.