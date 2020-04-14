Обвинувачених у вбивстві сім'ї фермера на Донеччині відпустили під домашній арешт

Трьох обвинувачених у вбивстві сім'ї фермера в смт Велика Новосілка Донецької області, яким загрожує довічне ув’язнення, районний суд Маріуполя відпустив під домашній арешт, відмовивши стороні обвинувачення.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив прокурор Артем Корольов, який підтримував обвинувачення.

«9 квітня 2020 року ухвалою Орджонікідзевського районного суду Маріуполя було відмовлено прокурору у провадженні клопотання про продовження дії запобіжного закладу (тримання під вартою) та застосовано до трьох обвинувачених запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцями їхнього проживання», - розповів прокурор.

За його словами, суд прийняв таке рішення попри те, що прокуратурою були надані переконливі докази доцільності продовження запобіжного заходу, оскільки є ризик впливу на потерпілих та свідків, які ще не були допитані.

«Я не можу коментувати ухвалу суду безпосередньо… Відповідно до вимог чинного законодавства ухвала про відмову прокурору про продовження запобіжного заходу та обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на стадії судового розгляду оскарженню не підлягає», - сказав Корольов.

Він підтвердив, що санкції статей, за якими обвинувачують у скоєнні умисного вбивства сім’ї фермера, передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років або довічне ув'язнення, з конфіскацією майна.

«Єдине, що можу додати – те що було справді затягнуте судове засідання. З понад 30 засідань фактично було проведено лише 12. Вказане зумовлене як тривалим формуванням складу суду, оскільки обвинувачені скористалися правом на суд присяжних, так і тривалою хворобою захисників, зміною захисників, надання їм часу для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Тобто з об’єктивних причин – реалізації права на захист обвинуваченими зумовила дуже тривалий час розгляду в суді», - роз’яснив прокурор.

Корольов додав, що ця справа, на його думку, належить до категорії особливо складних: «Долучено було прокуратурою більше 6 томів письмових доказів, зібраних у ході досудового розслідування, з яких станом на сьогоднішній день фактично досліджено лише 1 том».

Однак 9 квітня суд на чолі з Артуром Войновським відправив усіх трьох обвинувачених під домашній арешт.

Єдине, що може зараз зробити прокуратура, додав Корольов – це прослідкувати за виконанням територіальними органами поліції ухвали суду про цілодобовий домашній арешт обвинувачених.

Наступне судове засідання у цій справі призначене на 30 квітня.

Як повідомлялося, у грудні 2017 року троє зловмисників вдерлися до будинку потерпілих, погрожували їм вогнепальною зброєю. Потім ножем по черзі вбили чоловіка, жінку і хлопця 1995 року народження. Нападники зникли з місця злочину, заволодівши майном вбитих.

Для розкриття особливо тяжкого злочину були залучені найкращі працівники правоохоронних органів Донеччини. У результаті було встановлено та затримано трьох осіб, підозрюваних у цьому вбивстві. За інформацією ЗМІ, всі вони - ветерани АТО.

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