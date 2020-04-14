Медикам Дніпропетровщини передали 30 тисяч експрес-тестів на коронавірус

Бізнесові структури передали медикам Дніпропетровщини 30 тисяч експрес-тестів на коронавірус. Їх розподілять по госпітальних базах регіону та будуть використовувати для первинної діагностики COVID-19.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко, інформує пресслужба облдержадміністрації.

"Дякуємо компаніям, які із першого дня боротьби з коронавірусом взялися допомагати області. Тільки спільними зусиллями зможемо зупинити пандемію. Завдяки співпраці обласного штабу протидії коронавірусу та підприємств регіону регулярно забезпечуємо наших медиків захисним одягом та дезінфікуючими засобами. Нещодавно отримали понад 10 тисяч високоточних ПЛР-тестів, нині бізнес-партнери передали велику партію експрес-тестів", - зазначив Бондаренко.

Дніпровській лікарні передали 30 тисяч експрес-тестів на коронавірус / Фото: Микола М'якшиков, Укрінформ

Як зазначається, 30 тисяч експрес-тестів на коронавірус передав області Благодійний Фонд Ріната Ахметова разом з компаніями ДТЕК та Метінвест, які працюють в регіоні. Передусім експрес-тести будуть використовувати для перевірки контактних осіб.

Найближчим часом тести розвезуть по госпітальних базах регіону. Зокрема, їх отримають медзаклади Дніпра, Кривого Рогу, Кам’янського, Павлограда й Першотравенська.

Нині на Дніпропетровщині – 71 лабораторно підтверджений випадок коронавірусу. Вісім мешканців області одужали.

В Україні лабораторно підтверджено 3372 випадки COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків.