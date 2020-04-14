Поліція припинила акцію підприємців Білгорода-Дністровського проти закриття ринку
Про це повідомляє відділ комунікацій поліції Одеської області.
"Близько 50 місцевих підприємців зібралися під стінами мерії з вимогою не закривати продуктовий ринок на карантин. До учасників акції звернувся виконувач обов’язків міського голови (Віктор Грозов - ред.), який пояснив, що рішення про припинення роботи ринку ухвалене комісією з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій і зумовлене посиленням заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що правопорядок та безпеку громадян забезпечували співробітники Білгород-Дністровського відділу поліції, які роз’яснили учасникам акції основні положення постанови Кабміну України щодо посилення вимог карантину й закликали розійтися.
Громадяни, що зібралися на площі біля адмінбудівлі, дослухалися до рекомендацій правоохоронців.
Поліцейські, зокрема, нагадали присутнім, що з 6 квітня громадянам заборонено ходити вулицями більше ніж удвох, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей до 14-ти років. Також заборонено відвідування зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон. Винятком є вигул домашніх тварин однією особою чи в разі службової необхідності.
Як повідомлялося, станом на 14 квітня в Україні лабораторно підтверджено 3372 випадки COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків.
Фото: od.npu.gov.ua