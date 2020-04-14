Поліція припинила акцію підприємців Білгорода-Дністровського проти закриття ринку

Правоохоронці Білгорода-Дністровського Одеської області припинили незаконну акцію великої групи підприємців, що мітингували 14 квітня біля адмінбудівлі мерії проти закриття на карантин через поширення коронавірусної інфекції продовольчого ринку.

Про це повідомляє відділ комунікацій поліції Одеської області.

"Близько 50 місцевих підприємців зібралися під стінами мерії з вимогою не закривати продуктовий ринок на карантин. До учасників акції звернувся виконувач обов’язків міського голови (Віктор Грозов - ред.), який пояснив, що рішення про припинення роботи ринку ухвалене комісією з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій і зумовлене посиленням заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правопорядок та безпеку громадян забезпечували співробітники Білгород-Дністровського відділу поліції, які роз’яснили учасникам акції основні положення постанови Кабміну України щодо посилення вимог карантину й закликали розійтися.

Громадяни, що зібралися на площі біля адмінбудівлі, дослухалися до рекомендацій правоохоронців.

Поліцейські, зокрема, нагадали присутнім, що з 6 квітня громадянам заборонено ходити вулицями більше ніж удвох, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей до 14-ти років. Також заборонено відвідування зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон. Винятком є вигул домашніх тварин однією особою чи в разі службової необхідності.

Як повідомлялося, станом на 14 квітня в Україні лабораторно підтверджено 3372 випадки COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків.

Фото: od.npu.gov.ua