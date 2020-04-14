Зеленський призначив голів районів у низці областей

Президент України Володимир Зеленський призначив керівників районних державних адміністрацій у низці областей.

Тексти відповідних розпоряджень оприлюднені на сайті глави держави.

Зокрема, Президент призначив Володимира Гамеру головою Онуфріївської районної державної адміністрації Кіровоградської області, Віктора Сербина - головою Козельщинської районної державної адміністрації Полтавської області, Олега Захарківа - головою Бережанської районної державної адміністрації Тернопільської області.

Зеленський також підписав розпорядження про призначення Володимира Шипітка на посаду голови Заліщицької районної державної адміністрації, а Василя Бадищука - голови Лановецької районної державної адміністрації Тернопільської області.

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Анатолія Писаренка призначено головою Чорнобаївської районної державної адміністрації Черкаської області, Світлану Мельник - головою Бахмацької районної державної адміністрації Чернігівської області, Маргариту Зубову - головою Талалаївської районної державної адміністрації Чернігівської області.

Перед цим глава держави звільнив Анатолія Дупу з посади голови Талалаївської РДА, а Тетяну Неділько - з посади голови Бахмацької РДА "у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України".

Фото: Офіс Президента