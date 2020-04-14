Внаслідок пожежі, спричиненої підпалом сухої трави поблизу села Каціри Бахмацького району Чернігівщини, на відомому мистецькому хуторі Обирок напередодні згоріла хата і два господарські приміщення.

Про це сьогодні повідомила пресслужба управління ДСНС у Чернігівській області у Facebook.

"У с. Каціри, яке розташоване за 35 км від районного центру, на відкритій території сталося загоряння залишків сухої рослинності. Неконтрольований вогонь поривами вітру перекинувся на дві будівлі господарського призначення та житловий будинок", - ідеться у повідомленні.

В результаті будинок та два сараї згоріли.

На ліквідації пожежі працювали понад 20 рятувальників ДСНС із Батурина та Бахмача, сільські вогнеборці, лісівники та місцеві жителі. Спільними зусиллями о 18.40 пожежу ліквідували. Загалом вогонь випалив 5 га.

На Чернігівщині горів легендарний арт-хутір Обирок / Фото: Фото: facebook/Управління ДСНС України у Чернігівській області

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook композитор і мандрівник Володимир Муляр, село Каціри - це одна з околиць мистецького хутора Обирок.

За його словами, полум’я стрімко розповсюдив сильний вітер. Пожежники ледь справлялися і їх, вочевидь, не вистачало. Після гасіння пожежі мешканці хутора всю ніч пильнували осередки, які ще тліли. Під ранок пішов дощ, який і допоміг остаточно здолати лихо.

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Мистецький хутір "Острів Обирок" був заснований 2007 року українським кінорежисером і письменником Леонідом Кантером та його дружиною Діаною на основі закинутих присілків села Матіївка Бахмацького району (Каціри, Прохори та Королі). За 5 років подружжям та волонтерами там були відновлені пошкоджені електромережі, почищені криниці, приведені до ладу розграбовані будинки. Багато років поспіль на хуторі проходили фестивалі: "Хліб своїми руками", "Мама Африка" та інші, працював "Кіносарай".

У 2018 р. в Обирку Леонід Кантер покінчив життя самогубством. Його колишня дружина Діана оголосила про продовження мистецької діяльності хутора.

Фото: facebook/Управління ДСНС України у Чернігівській області