Вінницькі аграрії завершують посів ранніх зернових та зернобобових

На Вінниччині аграрії завершують посів ранніх зернових та зернобобових культур - засіяно 98% прогнозованих площ.

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

«В агропромислових підприємствах Вінницької області триває посівна кампанія. На сьогодні практично завершено посів ранніх зернових і зернобобових культур. Станом на 13 квітня аграрії Вінниччини посіяли 95,2 тис. га ранніх ярих зернових та зернобобових культур, що становить 98 % до прогнозу (97,2 тис. га)», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, наразі сільськогосподарськими підприємствами усіх категорій посіяно ярої пшениці - 9,9 тис. га із 10,6 тис. га (93,4 %), ярого ячменю - 75,8 тис. га із 77,2 тис. га (98,2 %), вівса - 0,8 тис. га із 0,8 тис. га (100 %), гороху - 6,0 тис. га із 8,6 тис. га (69,8 %).

Окрім того, господарства активно сіють кукурудзу на зерно (47,8 тис. га із 442,7 тис. га - 10,8 %), цукрові буряки (26,4 тис. га із 42,5 тис. га - 62,1 %) та соняшник (64,9 тис. га із 262,8 тис. га - 24,7 %).

Карантинні обмеження щодо імпорту не мають критичного впливу на перебіг посівної, оскільки загалом, засоби захисту, добрива і пальне сільгоспвиробниками області були законтрактовані заздалегідь.

Читайте також: На Сумщині ранніми зерновими культурами засіяли вже дві третини запланованих площ

Забезпеченість сільськогосподарських підприємств насінням ранньої групи зернових та зернобобових культур становить 13,7 тис. тонн, або 100 % до потреби. Проблем із забезпеченням насіння пізньої групи зернових та зернобобових культур також немає. Технікою та пальним для проведення комплексу весняно-польових робіт агровиробники забезпечені повністю.