Синоптики попереджають про сильні заморозки

У західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях сильні уночі очікуються сильні заморозки.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гірометцентрі.

"Уночі 15 квітня у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях сильні (на поверхні ґрунту та у повітрі) заморозки 0-5° (ІІ рівень небезпечності - помаранчевий)", - йдеться у повідомленні.

Крім того, вночі 16 квітня у східних, 17 квітня у північних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3° (І рівень небезпечності - жовтий).

По Київській області уночі 15 квітня сильні (на поверхні ґрунту та у повітрі) заморозки 0-5°(ІІ рівень небезпечності - помаранчевий). Вночі 17 квітня по області на поверхні ґрунту заморозки 0-3° (І рівень небезпечності - жовтий).

У Києві вночі 15 квітня сильні (на поверхні ґрунту та у повітрі) заморозки 0-2° (ІІ рівень небезпечності - помаранчевий).