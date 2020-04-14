Синоптики попереджають про сильні заморозки
Про це Укрінформу повідомили в Українському гірометцентрі.
"Уночі 15 квітня у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях сильні (на поверхні ґрунту та у повітрі) заморозки 0-5° (ІІ рівень небезпечності - помаранчевий)", - йдеться у повідомленні.
Крім того, вночі 16 квітня у східних, 17 квітня у північних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3° (І рівень небезпечності - жовтий).
По Київській області уночі 15 квітня сильні (на поверхні ґрунту та у повітрі) заморозки 0-5°(ІІ рівень небезпечності - помаранчевий). Вночі 17 квітня по області на поверхні ґрунту заморозки 0-3° (І рівень небезпечності - жовтий).
У Києві вночі 15 квітня сильні (на поверхні ґрунту та у повітрі) заморозки 0-2° (ІІ рівень небезпечності - помаранчевий).