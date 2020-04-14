Аудит МОЗ у регіонах: Степанов заявляє про тривожні цифри й сигнали

Міністерство охорони здоров'я розпочало аудит системи охорони здоров'я.

Про це на брифінгу 14 квітня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Окрім питань, пов'язаних з COVID-19, який все рівно закінчиться, ми всі це розуміємо, у нас ще є існування нашої системи охорони здоров'я. На минулому тижні ми почали аудит в цілому цієї системи. Поки можу сказати, що цифри, сигнали, які ми отримуємо з регіонів, вони тривожні", - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада призначила Степанова на посаду міністра охорони здоров'я 30 березня, попередньо звільнивши Іллю Ємця.