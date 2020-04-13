Регіонам урізали 2,6 мільярда: в уряді розповіли, на що вистачить грошей

Ухвалені ВР зміни до Держбюджету на 2020 рік передбачають скорочення фінансування Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) на 2,6 мільярда гривень.

Про це повідомляється на сайті Міністерства розвитку громад та територій України.

"На фінансування Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) депутати залишили 4,9 млрд грн, що зменшило його обсяг на 2,6 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що незважаючи на скорочення, залишені видатки дадуть змогу ввести в експлуатацію вже розпочаті в попередніх роках об’єкти, зберегти робочі місця, а також не втратити довіру з боку заявників проєктів до ДФРР, як інструменту реалізації регіональних стратегій.

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов переконаний. що таке рішення дасть можливість продовжити будівельні роботи на соціально важливих проєктах регіонального розвитку, забезпечити їх введення в експлуатацію вже в цьому році, не дозволить у важкий для країни період втратити робочі місця, підтримає економіку та забезпечить реалізацію проєктів, які заплановані в рамках програми «Велике будівництво».

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Також на здійснення заходів соціально-економічного розвитку окремих територій місцевим бюджетам передбачено кошти в розмірі 1,7 млрд грн.

За рахунок цієї субвенції у 2020 році мають бути профінансовані насамперед заходи, спрямовані на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Як повідомлялося, чинною редакцією державного бюджету України на 2020 рік передбачається виділення на ДФРР 7,5 млрд гривень. Також у держбюджеті передбачено виділення 2 млрд грн на соціально-економічний розвиток регіонів.

Уряд України 25 березня запровадив режим надзвичайної ситуації по всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня для запобігання поширенню корнавірусу.

Верховна Рада 13 квітня на позачерговому засіданні підтримала зміни до держбюджету на 2020 рік, якими пропонується скоротити дохідну частину на 119,75 млрд грн, а видаткову - збільшити на 82,4 млрд грн.

Згідно з документом, дефіцит держбюджету пропонується збільшити на 202 млрд грн - до 298,4 млрд грн (з 96,3 млрд грн), доходи скорочують на 119,75 млрд грн - до 975,8 млрд грн (з 1095,6 млрд грн), видатки збільшуються на 82,4 млрд грн - до 1266,4 млрд грн (з 1184 млрд грн).