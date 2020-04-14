Буковина на посиленому карантині. Що змінилося?

У Чернівецькій області вже другі вихідні поспіль запроваджували “особливий режим пересування”

Що це означає, чи дотримувались нових правил мешканці та підприємці Буковини, хто контролював їх виконання та як реагували на такі нововведення прості жителі Чернівців, дізнавався кореспондент Укрінформу.

ПЕРШИЙ МЛИНЕЦЬ ГЛИВКИЙ?

Уперше про такий “особливий режим пересування” у вихідні на Буковині оголосив голова ОДА Сергій Осачук під час свого прямого включення у Facebook. Це було пізно увечері п’ятниці, 3 квітня.

“З 13:00 суботи (4 квітня), до 6:00 понеділка (6 квітня) у Чернівецькій області вводиться режим максимального обмеження будь-якого переміщення людей.

У суботу (4 квітня) просимо всіх мешканців області до 13:00 придбати необхідні продукти харчування з розрахунком на дві доби.

Закликаємо залишатися вдома і не покидати свої оселі до 6:00 понеділка (6 квітня)”, – йшлося у дописі зі сторінки Осачука у Facebook, розміщеному одразу після відеозвернення.

Щоправда, хто і яким чином таке рішення місцевої влади контролюватиме, було невідомо. Вранці наступного дня Сергій Осачук записав ще одне звернення, в якому намагався пояснити, що особливий режим пересування не означає повної заборони виходити на вулицю, а лише наполегливу рекомендацію.

“Одразу після оголошення вчорашнього нашого рішення про особливий режим пересування в області, почалися різні дискусії – маємо ми право, не маємо ми права... Вчора я повідомив про 202 інфікованих. Сьогодні на ранок – вже 220. Я вас прошу: залишіться вдома! Почуйте, що це є вимога органів, які управляють сьогодні процесами. Ми вас закликаємо почути, що на території Чернівецької області, починаючи з сьогоднішнього дня, о 13:00, до понеділка, 6 квітня, 6:00 – вимога і прохання: залишайтеся вдома! Не шукайте додаткових доріг! Не вигадуйте, куди вам треба поїхати! Давайте не дамо вірусу заразити ще і ще більше людей!” – наголошував голова ОДА.

Більшість мешканців дізналися про цю новину в суботу зранку й пішли робити закупки, як радив голова облдержадміністрації. Практично всю першу половину суботи як біля супермаркетів, так і біля невеличких магазинів утворювалися довгі черги. Часом у них стояло по сто і більше людей. Місцеві ринки також були переповнені. У соцмережах масово викладали фотографії черг і натовпів на ринках. Рішення влади критикували, перш за все – через запізнілу його подачу. Крім того, незрозумілою залишилась вимога зробити необхідні закупівлі продуктів до 13:00 суботи. Адже магазини та ринки працювали як після обіду суботи, так і в неділю. Але покупців у цей час там було мало, більшість сиділи по домівках.

“Ми мусимо вживати таких заходів. І уряд спонукає нас діяти на випередження. Бо за минулий тиждень на території області зафіксовано зростання в чотири рази кількості інфікованих. Минулого тижня ми були стривожені числом 50, а тепер уже дві сотні людей інфіковані”, – пояснював це рішення голова ОДА.

НОВЕ РІШЕННЯ – СТАРЕ СПРИЙНЯТТЯ

А вже наступного тижня рішення про обмеження пересування на вихідних оголосили увечері четверга, 9 квітня. Щоправда, внесли й суттєві корективи.

“Відбулося засідання обласної комісії ТЕБ та НС, на якому прийняли рішення, що з суботи, 11 квітня, з 13:00 до понеділка, 13 квітня, до 6:00 – знову запроваджується особливий режим. На відміну від попередніх вихідних, у наступну суботу з 13:00 не будуть працювати жодні магазини – продуктові також. Автозаправні станції будуть працювати виключно для медичних служб, служби порятунку та поліції”, – сказав Осачук.

І вже наступного дня, у п’ятницю мешканці пішли до магазинів закуповуватись. Знову — черги, знову — критика у соцмережах.

В одній з найбільших місцевих груп у Facebook “СтопХам Буковина” користувачі діляться фотографіями величезних черг і розмірковують, чи зросте після цього захворюваність на коронавірус.

(мовою оригіналу) “Все по магазинам и аптекам, в пятницу, в субботу и воскресенье ничего работать не будет. Люди слушают нашу местную власть и создают ещё большую возможность заражения. Это р-н энтузиастов 10 утра пятница 10.04.2020”, – написав користувач Руслан Петров.

Фото: СтопХам Буковина

Під його дописом – майже сотня коментарів із критикою такого рішення влади. Хоча дехто критикує і самих людей, які “роблять закупки на два дні – так, ніби магазини не працюватимуть тиждень”.

Також фото черг викладали й місцеві ЗМІ. Зокрема, сайт телеканалу ТВА вдень 10 квітня на своїй сторінці у Facebook опублікував фото черг із різних районів Чернівців.

Фото: ТВА/TVA

Але вже надвечір п’ятниці великих черг у супермаркетах не було. Особисто відвідав один із найбільших супермаркетів Чернівців у п’ятницю, близько сьомої години вечора. У чергах біля кожної з кас було по 7-8 людей. Щоправда, в око впадало суттєве зменшення асортименту різних продуктів. Наприклад, на хлібних полицях були лише багети, які цей супермаркет випікає власними силами, та лаваші. Також зменшився вибір твердих сирів, сосисок тощо. Тобто, усе заплановане я придбав, але не тих марок і сортів, які купував тут раніше. Швидше за все, люди в цьому супермаркеті масово робили закупки від самого ранку.

ДО РЕКОМЕНДАЦІЇ ДОСЛУХАЛИСЬ НЕ ВСІ

Після оприлюднення рішення про закриття усіх магазинів на вихідних та посилення обмежувальних заходів для мешканців області, так само незрозумілим залишилось питання контролю. У поліції заявили, що рішення місцевої влади, якими обмежують свободу пересування громадян, мають лише рекомендаційний характер.

Із суботи, 11 квітня у Чернівцях та області, як і обіцяла місцева влада, закрились майже всі магазини. Більшість людей залишились у своїх домівках. Надвечір суботи центр міста був практично порожнім.

Проте, як і до будь-якої рекомендації, навіть найбільш наполегливої, дослухались не всі підприємці. Зокрема, не зачинилися кілька магазинів побутової хімії, також спокійно працювала в місті й мережа крамниць з італійськими товарами.

А люди, які в суботу залишилися сидіти вдома, вже у неділю зранку масово пішли до церков святкувати Вербну неділю. Зокрема, масове скупчення вірян спостерігали на подвір’ї собору УПЦ МП в центрі міста. На відео, оприлюдненому в популярній інтернет-спільноті Chernivtsigram, видно, як сотні вірян стоять перед храмом. Дехто, звичайно, дотримувався дистанції у півтора-два метри одне від одного. Проте було багато і тих, хто слухав церковну службу групами по 20-30 чоловік. Велике скупчення утворилося, коли людям роздавали освячені вербові гілки.

На подвір’ях інших храмів міста також було чимало людей. Але більшість вірян усе ж намагались дотримуватись необхідної дистанції та були у засобах особистого захисту.

Усі церковні служби цього дня супроводжували правоохоронці. По обіді неділі на сайті обласної поліції з’явилося повідомлення про “забезпечення правопорядку під час святкових богослужінь”.

“Забезпечуючи правопорядок під час святкових богослужінь, співробітники поліції пильнують дотримання допустимої кількості людей у приміщенні храмів, безпечної дистанції між прихожанами та наявність у них засобів індивідуального захисту. Суттєвих порушень публічної безпеки та карантинних правил не зафіксовано”, – йдеться у повідомленні поліції, яке проілюстроване кількома фотографіями з вірянами, що стоять на безпечній дистанції одне від іншого.

ГОЛОВА ОДА: ЖОДНОЇ ЦЕРКВИ НЕ ЗАКРИЮТЬ

Напередодні Вербної неділі голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук провів півгодинний онлайн-брифінг у Facebook. На ньому очільник ОДА відповідав на питання користувачів інтернету, які накопичились за минулий тиждень. Зокрема, одним із запитань людей було: “Чому на Буковині під час карантину не закривають церкви”?

“Треба наголосити, що у нас церква і держава розділені. Життя релігійне, церковне є абсолютно відокремленим від держави, відбувається автономно в правовому полі. Президент України, всі голови ОДА, в тому числі й я, спілкуємося з радою церков. Комунікацію здійснюємо виключно шляхом діалогу, адже це є наша спільна відповідальність. Тому жодна церква не буде закритою. Є лише прохання до священнослужителів різних конфесій та віросповідань – по можливості перейти на онлайн-формат богослужінь”, – сказав Сергій Осачук.

Також він нагадав, що постановою уряду визначено максимальну кількість населення, яке одночасно може перебувати у храмі — не більше 10 осіб.

Але вже наступного дня скупчення вірян перед церквами довели, що далеко не всі дослухаються до рекомендацій влади. Як поведуть себе люди під час Великодня, якщо церкви не закриють на цей час, можна лише здогадуватися.

Тим часом, у Чернівецькій області на коронавірус захворіли вже 5 священників. Один із них перед госпіталізацією контактував із понад сотнею вірян та чотирма іншими священниками. А ті, у свою чергу, також проводили церковні служби у своїх громадах.

P.S. Коли вже матеріал готувався до публікації, голова Чернівецької ОДА повідомив у Facebook, що наступні святкові вихідні – на Великдень – в області знову запровадять особливий режим пересування. Посилені обмежувальні заходи діятимуть з 13:00 суботи 18 квітня до 6-ї години ранку вівторка, 21 квітня.

Віталій Олійник, Чернівці