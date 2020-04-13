У селі на Житомирщині вогонь від сухої трави охопив 27 будівель житлового сектору
Про це повідомляє Управління ДСНС України у Житомирській області.
«О 10:50 до Служби порятунку «101» смт Романів надійшло повідомлення про займання сухої трави на полі біля с. Борятин. На місце події було спрямовано відділення рятувальників 26-ї Державної пожежно-рятувальної частини. З’ясувалося, що загорілася трава на площі 2 га», - йдеться у повідомленні.
Згодом, о 13:20 сильні пориви вітру змінили напрямок розповсюдження пожежі. Вогонь фронтом 500 м поширився на населений пункт Борятин та охопив 27 будівель, розташованих на одній вулиці біля поля.
Зазначається, що до місця пожежі з навколишніх районів додатково залучили техніку та рятувальників. На місці події працює 15 одиниць техніки та 53 людей.
Пожежу в селі локалізували о 14.43.
Фото: zt.dsns.gov.ua