У селі на Житомирщині вогонь від сухої трави охопив 27 будівель житлового сектору

У селі на Житомирщині вогонь від сухої трави охопив 27 будівель житлового сектору

Фото
Укрінформ
На Житомирщині вогонь від сухої трави перемістився на житловий сектор села Борятин, охопивши 27 будівель.

Про це повідомляє Управління ДСНС України у Житомирській області.

«О 10:50 до Служби порятунку «101» смт Романів надійшло повідомлення про займання сухої трави на полі біля с. Борятин. На місце події було спрямовано відділення рятувальників 26-ї Державної пожежно-рятувальної частини. З’ясувалося, що загорілася трава на площі 2 га», - йдеться у повідомленні.

Згодом, о 13:20 сильні пориви вітру змінили напрямок розповсюдження пожежі. Вогонь фронтом 500 м поширився на населений пункт Борятин та охопив 27 будівель, розташованих на одній вулиці біля поля.

Зазначається, що до місця пожежі з навколишніх районів додатково залучили техніку та рятувальників. На місці події працює 15 одиниць техніки та 53 людей.

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Пожежу в селі локалізували о 14.43.

Фото: zt.dsns.gov.ua

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