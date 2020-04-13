Пожежа на торфовищах у Бородянському районі Київщини ліквідована

На Київщині рятувальники ліквідували пожежу на торфовищах у Бородянському районі.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України у Київській області на своїй сторінці у Facebook.

"Рятувальниками Бородянського району було здійснено об’їзд місць залягання торфу в поймі річки Здвиж, поблизу с. Пилиповичі Бородянського району, де перед цим мало місце горіння трав’яного настилу. В результаті моніторингу виявлено горіння торфу окремими осередками на загальній площі 1 га", — йдеться у повідомленні.

У ДСНС уточнили, що гасіння торфовищ здійснювалось у період з 8 по 12 квітня, пожежу було локалізовано о 18:00 та ліквідовано о 19:15. До гасіння пожежі було задіяно рятувальників 31-ї ДПРЧ смт Бородянка, 58-ДПРП смт Клавдієво-Тарасове та 59-ДПРП смт Пісківка.

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Як повідомлялося, на Київщині у двох районах гасили пожежі торфовищ.

Фото: facebook/Головне управління ДСНС України у Київській області