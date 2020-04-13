В Одесі шукають вибухівку у лікарнях, вокзалах, магазинах та аеропорту

В Одесі шукають вибухівку у лікарнях, вокзалах, магазинах та аеропорту

Укрінформ
Одеські правоохоронці перевіряють інформацію про мінування ряду об’єктів на території міста.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

«Серед об’єктів, про можливий вибух на яких сьогодні о 15.15 до поліції надійшло анонімне повідомлення, - лікувальні заклади, продовольчі гіпермаркети, авто- та залізничний вокзали, міжнародний аеропорт, морський порт», - йдеться у повідомленні.

Читайте також: На Рівненщині горів монастир

Наразі вказане повідомлення перевіряється слідчо-оперативними групами, вибухотехніками, кінологами та рятувальниками.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-