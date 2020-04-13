В Одесі шукають вибухівку у лікарнях, вокзалах, магазинах та аеропорту

Одеські правоохоронці перевіряють інформацію про мінування ряду об’єктів на території міста.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

«Серед об’єктів, про можливий вибух на яких сьогодні о 15.15 до поліції надійшло анонімне повідомлення, - лікувальні заклади, продовольчі гіпермаркети, авто- та залізничний вокзали, міжнародний аеропорт, морський порт», - йдеться у повідомленні.

Читайте також: На Рівненщині горів монастир

Наразі вказане повідомлення перевіряється слідчо-оперативними групами, вибухотехніками, кінологами та рятувальниками.