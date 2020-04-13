В Одесі шукають вибухівку у лікарнях, вокзалах, магазинах та аеропорту
Укрінформ
Одеські правоохоронці перевіряють інформацію про мінування ряду об’єктів на території міста.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.
«Серед об’єктів, про можливий вибух на яких сьогодні о 15.15 до поліції надійшло анонімне повідомлення, - лікувальні заклади, продовольчі гіпермаркети, авто- та залізничний вокзали, міжнародний аеропорт, морський порт», - йдеться у повідомленні.
Наразі вказане повідомлення перевіряється слідчо-оперативними групами, вибухотехніками, кінологами та рятувальниками.