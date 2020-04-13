Депутати Миколаївської облради лише з третьої спроби виділили гроші на боротьбу з коронавірусом

Депутати Миколаївської облради після тривалих дискусій і скандалів таки проголосували узгоджене з облдержадміністрацією рішення про виділення коштів на боротьбу з коронавірусом.

Це відбулося під час позачергової сесії обласної ради 13 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«В перерві між сесіями ми напрацювали відповідний проєкт рішення, узгоджений з ОДА, внесли відповідні поправки, щоб ці кошти дійсно пішли на боротьбу з коронавірусом. Отож прошу його підтримати», - сказала голова обласної ради Вікторія Москаленко.

За дане рішення проголосувала більшість депутатів.

Як уже повідомлялося, облдержадміністрація відмовилася виконувати рішення обласної ради, яким та 27 березня виділила 109 мільйонів гривень на заходи боротьби з коронавірусом, посилаючись на його незаконність. Каменем спотикання стали 36 млн грн, які депутати виділили додатково до запропонованих ОДА 72 млн. В облдержадміністрації хотіли спрямувати їх на інші цілі.

10 квітня депутати знову зібралися на позачергову сесію обласної ради. Але порозуміння так і не було знайдено. Депутати навіть намагалися прийняти звернення, де поскаржитися Президенту України на голову ОДА Олександра Стадніка, який не виконує рішення сесії. Але їм не вистачило голосів і вони розійшлися.

І лише 13 квітня було прийняте узгоджене рішення.

Фото: nikolaev-city.net