У Кропивницькому горить міське сміттєзвалище
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Укрінформ
У місті Кропивницький горить міське сміттєзвалище.
Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС України у Кіровоградській області.
«13 квітня о 12:43 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на міському сміттєзвалищі по вул. Байкальська м. Кропивницький. Площа пожежі встановлюється», - йдеться у повідомленні.
На місці події працюють 6 одиниць техніки та 20 чоловік особового складу 1-го Державного пожежно-рятувального загону м. Кропивницький.
Фото: kr.dsns.gov.ua