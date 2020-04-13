У Кропивницькому горить міське сміттєзвалище

У місті Кропивницький горить міське сміттєзвалище.

Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС України у Кіровоградській області.

«13 квітня о 12:43 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на міському сміттєзвалищі по вул. Байкальська м. Кропивницький. Площа пожежі встановлюється», - йдеться у повідомленні.

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На місці події працюють 6 одиниць техніки та 20 чоловік особового складу 1-го Державного пожежно-рятувального загону м. Кропивницький.

Фото: kr.dsns.gov.ua