Коронавірус на Київщині: в яких районах найбільше випадків

На даний момент у Київській області підтверджено 216 випадків коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

"За даними Центру громадського здоров’я, у Київській області станом на 10.00 13 квітня 2020 року офіційно підтверджено 216 випадків захворювання на коронавірус. За ніч нових випадків не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

Так, в Обухівському р-ні зареєстровано 43 випадки (20 – смт Козин , 4-с. Романків, 8 – м. Українка, 10 – м. Обухів, 1 – с. Красна Слобідка);

– у Києво-Святошинському р-ні – 70 (11 – с. Софіївська Борщагівка, 8 – Крюковщина, 14 – м. Вишневе, 9– м. Боярка, 5 – с. Гатне, 5 – с. Лісники, 4 – с. Святопетрівське, 4 – с. Дмитрівка, 2 – с. Тарасівка; 2 –с. Чайки, 1 – с. П. Борщагівка, 1 – с. Кременище, 1 – Білогородка, 1- Капітановка, 1- с. Нове, 1- с. Гнатівка);

У Баришівському р-ні - 1 випадок; 2 – у Білоцерківському р-ні; 3 – у Бориспільському р-ні (2- с. Гнідин, 1 – с. Вороньків); 6 – у Броварському р-ні (с. Зазим’я, Княжичі по 2 випадки, смт Калита – 1 випадок, Трибухів -1); 3- у Бородянському р-ні; 4 – у Васильківському р-ні; 1 – у Іванківському районі; 3 – у Макарівському р-ні; 2 – у Миронівському р-ні; 3 – у Переяслав-Хмельницькому р-ні; 1 – у Поліському р-ні;1 – у Рокитнянському р-ні; 6 – у Ставищенському р-ні; 11 – у м. Бориспіль; 1 – у смт Бородянка; 6 – у м. Буча; 2 – у м. Васильків; 6 – у м. Вишгород; 5 – у м. Біла Церква; 10 – у м. Бровари; 12 – у м. Ірпінь; 4 – у м. Фастів; 1 – у смт Ворзель; 1 – у м. Гостомель; 1 – у с. Коцюбинське; 1 – у смт Ставище; 2 – у м. Кагарлик; 2- у м. Переяслав; 1 – у смт Рокитне; 1 – у смт Іванків.

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На стаціонарному лікуванні перебувають 62 особи, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) – 154 особи. Із низ 13 дітей: 3 – смт Козин ; 1 – Обухів; 1 – с. Лісники; 1 – с. Гатне; 1 – с. Борщагівка; 1– м. Бориспіль, 2 – м. Ірпінь; 1- Поліський район, 1 – м. Фастів, 1 – м. Бровари

Одужало – 10 (5 жінок: 21 рік Бровари, 35 та 43 роки К.-Святошинський район, 60 років – Обухів, 53 роки – Біла Церква; 5 чоловіків: 41 рік – Ставищенський район, 41 рік – Обухівський район, 51 рік – Біла Церква та 56 років – Біла Церква, 49 років м. Боярка).

Померло – 6 осіб.

Підозру на зараження мають 684 особи.

Встановлено медичне спостереження за 1797 контактними особами.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 13 квітня в Україні 3102 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 93 летальні, 97 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 325 нових випадків.