На в'їздах Білгорода-Дністровського встановлюють мобільні карантинні пости
Про це повідомляє пресслужба міськради.
"З метою вжиття додаткових заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, ... комісія вирішила утворити пересувні мобільні карантинні пости у місті для обмеження поширення коронавірусної хвороби", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на постах нестимуть службу працівники поліції, ДСНС, медики і представники військової служби правопорядку.
Пости встановлюють до 24 квітня (або до особливого розпорядження) на в'їзді до міста з боку КСП «28 червня», на кінцевій автобусній зупинці «Вершина», на перехресті вулиць Артільної та Кишинівської та в інших місцях.
Як повідомляв Укрінформ, 30 березня карантинні пости встановлені на в'їздах до Одеси, а в п'ятницю, 10 квітня, - на в'їздах до райцентру Подільськ.
Станом на 13 квітня в Одеській області лабораторно підтверджено 69 випадків захворювання на коронавірус. У передмісті Одеси діагноз COVID-19 підтверджено у черниці Свято-Воскресенського Теплодарського монастиря, яка працювала в церковній лавці та контактувала з багатьма людьми. З огляду на це, міський голова Теплодара провів 12 квітня засідання комісії з ТЕБ і НС, на якому розроблено план щодо запобігання поширенню коронавірусу в населеному пункті.