На в'їздах Білгорода-Дністровського встановлюють мобільні карантинні пости

У Білгороді-Дністровському виконком міської ради ухвалив рішення про встановлення мобільних карантинних постів на в'їздах до міста.

Про це повідомляє пресслужба міськради.

"З метою вжиття додаткових заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, ... комісія вирішила утворити пересувні мобільні карантинні пости у місті для обмеження поширення коронавірусної хвороби", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на постах нестимуть службу працівники поліції, ДСНС, медики і представники військової служби правопорядку.

Пости встановлюють до 24 квітня (або до особливого розпорядження) на в'їзді до міста з боку КСП «28 червня», на кінцевій автобусній зупинці «Вершина», на перехресті вулиць Артільної та Кишинівської та в інших місцях.

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Як повідомляв Укрінформ, 30 березня карантинні пости встановлені на в'їздах до Одеси, а в п'ятницю, 10 квітня, - на в'їздах до райцентру Подільськ.

Станом на 13 квітня в Одеській області лабораторно підтверджено 69 випадків захворювання на коронавірус. У передмісті Одеси діагноз COVID-19 підтверджено у черниці Свято-Воскресенського Теплодарського монастиря, яка працювала в церковній лавці та контактувала з багатьма людьми. З огляду на це, міський голова Теплодара провів 12 квітня засідання комісії з ТЕБ і НС, на якому розроблено план щодо запобігання поширенню коронавірусу в населеному пункті.