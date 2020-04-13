На Рівненщині коронавірус виявили у голови РДА, семеро чиновників – на самоізоляції

Голова Сарненської райдержадміністрації на Рівненщині захворів на COVID-19, сім працівників апарату РДА – перебувають на самоізоляції.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«На Рівненщині коронавірус виявили у голови РДА, сім працівників апарату – на самоізоляції. Серед тих, хто лікується вдома - голова Сарненської РДА Олександр Кохан, який має легкий перебіг хвороби. У 7-х співробітників райдержадміністрації, які постійно контактували з ним, взяли матеріали на ПЛР-тестування. Всі ці працівники перебувають на самоізоляції», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що в області за минулу добу виявлено 6 хворих на COVID-19.

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У Рівненській області станом на ранок 13 квітня офіційно зафіксовано 125 випадків коронавірусу. Наразі 44 хворих госпіталізовані (троє киснезалежних в реанімації та один – на ШВЛ), 67 осіб лікуються вдома, сім випадків летальних і така ж кількість людей одужали.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 13 квітня в Україні 3102 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 93 летальні, 97 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 325 нових випадків.